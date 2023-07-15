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Марио Фернандес успешно прошёл медосмотр в «Зените»

Контракт будет подписан в ближайшие дни.
15 июля 2023 15:31
автор: Александр Кожевников

Бывший футболист ЦСКА Марио Фернандес и «Зенит» уладили все вопросы по условиям контракта, но юридически подписи под договором пока не поставлены. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Официально контракт будет подписан в один из ближайших дней.

Отмечается, что Фернандес уже успешно прошёл медосмотр. Это произошло в среду, 12 июля.

Вчера, 14 июля, ряд СМИ сообщал, что «Зенит» не торопится презентовать Марио Фернандеса в качестве футболиста санкт-петербургского клуба из-за его лишнего веса. Также сообщалось, что в случае, если он не пройдёт углублённое медицинское обследование, «Зенит» не станет подписывать с ним контракт.

источник: «Спорт-Экспресс»
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