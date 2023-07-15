Защитник «Манчестер Юнайтед» Алекс Теллес может продолжить карьеру в «Аль-Насре». Об этом сообщает Daily Mail.

Как информирует источник, «Аль-Наср» планирует сделку, несмотря на запрет на трансферы, который наложили на саудовский клуб из-за долга перед Ахмедом Мусой.

Теллес выступал в составе «Манчестер Юнайтед» с 2020 года. Прошлый сезон он провёл в «Севилье» на правах аренды.

Примечательно, что Теллес в «МЮ» выступал вместе с другим игроком «Аль-Насра» — Криштиану Роналду.