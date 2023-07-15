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Алекс Теллес может продолжить карьеру в «Аль-Насре»

Игрок вновь может объединиться с Криштиану Роналду.
15 июля 2023 15:38
автор: Александр Кожевников

Защитник «Манчестер Юнайтед» Алекс Теллес может продолжить карьеру в «Аль-Насре». Об этом сообщает Daily Mail.

Как информирует источник, «Аль-Наср» планирует сделку, несмотря на запрет на трансферы, который наложили на саудовский клуб из-за долга перед Ахмедом Мусой.

Теллес выступал в составе «Манчестер Юнайтед» с 2020 года. Прошлый сезон он провёл в «Севилье» на правах аренды.

Примечательно, что Теллес в «МЮ» выступал вместе с другим игроком «Аль-Насра» — Криштиану Роналду.

источник: The Daily Mail
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