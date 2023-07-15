ЦСКА объявил стартовый состав на матч с «Зенитом» за Суперкубок России

Московский ЦСКА объявил состав на матч Суперкубка России с санкт-петербургским «Зенитом».

Встреча состоится сегодня в Казани на «Ак Барс Арене».

ЦСКА: Акинфеев, Гайич, Дивеев, Роша, Мойзес, Зайнутдинов, Зделар, Мендес, Мухин, Чалов, Заболотный.

Начало встречи намечено на 17:00 по московскому времени.

По итогам минувшего сезона «Зенит» в пятый раз подряд стал чемпионом России. ЦСКА впервые за пять лет смог завоевать медали первенства страны, став вторым. Кроме того, армейцы взяли Кубок России, обыграв в Суперфинале «Краснодар».