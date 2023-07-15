Мостовой: чтобы играть в Саудовской Аравии, люди должны знать тебя не только в Москве

Один из лучших футболистов в истории России Александр Мостовой, получивший наибольшую популярность во время выступлений за «Сельту», порассуждал, кого из представителей РПЛ могут пригласить играть в Саудовскую Аравию.

«Среди наших трудно кого-то называть. Нет у нас звёздных футболистов. Туда уезжают великие игроки с мировой известностью. А чтобы быть звездой, надо как минимум в Европе играть. Чтобы люди тебя знали, причём не только в пределах Москвы», – сказал Мостовой в интервью Metaratings.ru.

Ранее стало известно о том, что саудовский клуб «Аль-Хиляль» готов заплатить за полузащитника «Зенита» Малкома 50 млн евро. Однако официальное предложение до сих пор не сделано.