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Мостовой: чтобы играть в Саудовской Аравии, люди должны знать тебя не только в Москве

На высокие заработки приглашают только мировых звёзд.
15 июля 2023 15:40
автор: Виталий Овсянников

Один из лучших футболистов в истории России Александр Мостовой, получивший наибольшую популярность во время выступлений за «Сельту», порассуждал, кого из представителей РПЛ могут пригласить играть в Саудовскую Аравию.

«Среди наших трудно кого-то называть. Нет у нас звёздных футболистов. Туда уезжают великие игроки с мировой известностью. А чтобы быть звездой, надо как минимум в Европе играть. Чтобы люди тебя знали, причём не только в пределах Москвы», – сказал Мостовой в интервью Metaratings.ru.

Ранее стало известно о том, что саудовский клуб «Аль-Хиляль» готов заплатить за полузащитника «Зенита» Малкома 50 млн евро. Однако официальное предложение до сих пор не сделано.

источник: Metaratings.ru
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