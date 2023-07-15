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Стал известен стартовый состав «Зенита» на матч с ЦСКА за Суперкубок России

Матч начнётся в 17:00.
Стал известен стартовый состав «Зенита» на матч с ЦСКА за Суперкубок России
15 июля 2023 15:47
автор: Виталий Овсянников
автор фото: РИА Новости

Санкт-петербургский «Зенит» объявил состав на матч Суперкубка России с московским ЦСКА.

Встреча состоится сегодня в Казани на «Ак Барс Арене».

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Чистяков, Ренан, Сантос, Барриос, Ду Кейрос, Клаудиньо, Малком, Мантуан, Кассьерра.

Начало встречи намечено на 17:00 по московскому времени.

По итогам минувшего сезона подопечные Сергея Семака в пятый раз подряд стали чемпионами России. ЦСКА впервые за пять лет смог завоевать медали первенства страны, став вторым. Кроме того, армейцы взяли Кубок России, обыграв в Суперфинале «Краснодар».

источник: «Советский спорт»
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