Стал известен стартовый состав «Зенита» на матч с ЦСКА за Суперкубок России

Санкт-петербургский «Зенит» объявил состав на матч Суперкубка России с московским ЦСКА.

Встреча состоится сегодня в Казани на «Ак Барс Арене».

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Чистяков, Ренан, Сантос, Барриос, Ду Кейрос, Клаудиньо, Малком, Мантуан, Кассьерра.

Начало встречи намечено на 17:00 по московскому времени.

По итогам минувшего сезона подопечные Сергея Семака в пятый раз подряд стали чемпионами России. ЦСКА впервые за пять лет смог завоевать медали первенства страны, став вторым. Кроме того, армейцы взяли Кубок России, обыграв в Суперфинале «Краснодар».