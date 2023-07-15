Агент Рожерио прокомментировал новость о возможном переходе защитника в «Спартак» 

Агент Винисиус Пратес, представляющий интересы защитника «Сассуоло» Рожерио отреагировал на слухи по поводу возможного перехода своей клиента в «Спартак».

«Да, мы близки к переходу в «Спартак». Это действительно может произойти. Почему Рожерио решил переехать из Италии в Россию? «Спартак» — это большой клуб», — приводит слова Пратеса Metaratings.ru.

Ранее появилась информация, что сделка близится к своему завершению и московский клуб заплатит за 25-летнего футболиста восемь миллионов евро.

Напомним, что Рожерио играет за «Сассуоло» с 2017 года. В сезоне-2022/2023 в составе итальянской команды он принял участие в 37 матчах, в которых отдал четыре результативные передачи.