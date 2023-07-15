«Интер» не будет покупать нападающего «Челси» Лукаку этим летом

Руководство «Интера» приняло решение отказаться от трансфера форварда «Челси» Ромелу Лукаку. Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио в своих соцсетях.

Как утверждает источник, причиной этому стало то, что 30-летний футболист рассматривает возможность перейти в «Ювентус» в летнее трансферное окно и в настоящий момент ведет переговоры с туринской командой.

Ранее появилась информация, что «бьянконери» приобретут бельгийца, если продадут сербского нападающего Душана Влаховича.

Добавим, сезон-2022/2023 Лукаку проводил в аренде в «Интере». За миланский клуб он сыграл 37 матчей, в которых забил 14 голов и отдал семь результативных передач. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость оценивается в 40 миллионов евро.