Павел Погребняк назвал фаворита в матче за Суперкубок России 

Бывший форвард сборной России Павел Погребняк оценил шансы «Зенита» и ЦСКА завоевать Суперкубок страны в очной встрече.

«Считаю фаворитом предстоящей встречи «Зенит», хотя у них и есть проблемы. Ещё недавно они праздновали победу в чемпионате, и теперь у них есть возможность завоевать ещё один трофей. Что касается ЦСКА, то их я видел в матчах с «Динамо», и впечатление они произвели не самое хорошее. Не ожидаю сегодня много голов, может быть и серия пенальти», — приводит слова 39-летнего экс-футболиста «Российская газета».

Напомним, матч Суперкубка России между «Зенитом» и ЦСКА состоится сегодня, 15 июля, в Казани на стадионе «Ак Барс Арена». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени.

В прошедшем сезоне сине-бело-голубые стали победителями национального первенства, а армейцы выиграли Кубок России.