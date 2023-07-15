Семак отреагировал на слухи о лишнем весе у Марио Фернандеса 

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался на тему того, что трансфер защитника Марио Фернандеса в стан сине-бело-голубых отложен из обнаруженного лишнего веса у футболиста.

«Это точно бред. Лишний вес ему не мешает. Александр Иванович Медведев всё сказал, всё идёт по плану. Будут официальные новости, и тогда будем разговаривать», — приводит слова 47-летнего специалиста «Матч ТВ».

Ранее появилась информация, что 32-летний игрок заключил двухлетний контракт с петербуржцами. Команда объявит о переходе 17 июля.

Добавим, Фернандес находится без клуба с мая нынешнего года после того, как расторг соглашение с «Интернасьоналом». Ранее он на протяжении десяти лет выступал за ЦСКА.