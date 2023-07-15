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Артета прокомментировал рекордный переход Райса из «Вест Хэма» в «Арсенал»

Сумму трансфера называют рекордной для английского чемпионата.
15 июля 2023 16:46
автор: Александр Евграфов

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета назвал полузащитника Деклана Райса исключительным талантом.

«Мы очень рады, что Деклан присоединился к нам. У него огромные способности, он исключительный талант. Он уже несколько сезонов на высоком уровне выступает в премьер-лиге и за Англию, и у него есть все шансы добиться здесь успеха. Ответственность и роль, которые он взял на себя, очень впечатлили», — цитирует Артету пресс-служба «канониров».

Райс перед переходом в «Арсенал» выступал за основную команду «Вест Хэма» с июля 2017 года. Он провёл 245 матчей за «молотобойцев», в которых забил 15 голов и отдал 13 результативных передач. Официально сумма сделки пока не раскрывается, но ранее ряд СМИ сообщал, что «канониры» заплатили за Деклана Райса 122 млн евро с учётом бонусов, что является рекордом для Англии. 24-летний полузащитник подписал с командой долгосрочный контракт. За «Арсенал» Деклан Райс будет выступать под 41-м номером.

источник: ФК «Арсенал» (Лондон)
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