Впервые в истории Суперкубка России в стартовом составе команды выйдут шесть бразильских игроков

Стали известны стартовые составы «Зенита» и ЦСКА на матч Суперкубка России. Шесть бразильских футболистов сине-бело-голубых начнут игру с первых минут, что произойдет впервые в истории турнира.

Отметим, что ранее в стартовом составе одной из команд в рамках Суперкубка страны не появлялось такого количества игроков из Бразилии. Всего в сегодняшнем матче примут участие восемь бразильцев.

За «Зенит» с первых минут будут играть Малком, Клаудиньо, Роберт Ренан, Дуглас Сантос, Ду Кейрос и Густаво Мантуан. В составе ЦСКА – Мойзес и Виллиан Роша.

Напомним, что матч за Суперкубок России между «Зенитом» и ЦСКА состоится сегодня, 15 июня в Казани на «Ак Барс Арене». Начало встречи – 17:00 по московскому времени.