Агент Рожерио заявил, что защитник «Сассуоло» близок к переходу в «Спартак»

Футбольный агент Винисиус Пратес прокомментировал информацию о возможном переходе своего клиента, защитника итальянского «Сассуоло» Рожерио, в московский «Спартак».

«Да, мы близки к переходу в «Спартак». Это действительно может произойти. Почему Рожерио решил переехать из Италии в Россию? «Спартак» — это большой клуб», - приводит слова агента Metaratings.ru.

Добавим, что контракт 25-летнего Рожерио с «Сассуоло» действует до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость бразильца в 5,5 миллионов евро.