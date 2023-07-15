Дюков рассказал, как складывается сотрудничество РФС и Китайской футбольной ассоциации 

Президент РФС Александр Дюков оценил партнерские отношения спортивной организации с Китайской футбольной ассоциацией.

Отметим, что в прошлом месяце футболистки женской сборной России отправились на тренировочный сбор в Китай и провели два контрольных матча с местной национальной командой.

«У нас есть полное взаимопонимание, поэтому мы продолжим сотрудничать. Мы провели два матча, которые были очень важны. Китай — сильный соперник, в рейтинге ФИФА они находятся на 14-м месте, отобрались на чемпионат мира. Для нас, безусловно, было важно провести эти игры. Отличная организация учебно-тренировочного сбора», – приводит слова 55-летнего менеджера ТАСС.

Добавим, в феврале 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных турнирах под своей эгидой.