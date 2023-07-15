Виктор Осимхен в шаге от продления контракта с «Наполи» 

Форвард «Наполи» Виктор Осимхен в ближайшее время может продлить трудовое соглашение с итальянской командой. Об этом сообщает журналист Николо Скира в своих соцсетях.

Как утверждает источник, 24-летний футболист подпишет контракт на четыре года с заработной платой в размере 6,5 миллионов евро за сезон, не учитывая бонусные выплаты. Сообщается, что в соглашении нигерийского игрока может появиться пункт об отступных.

Добавим, что Осимхен присоединился к «Наполи» в августе 2020 года. В прошедшем сезоне за «адзурри» он провёл 39 матчей, забил 31 гол и отдал четыре результативные передачи. Согласно порталу Transfermarkt, его трансферная стоимость оценивается в 120 миллионов евро.