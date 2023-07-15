Футбольные болельщики не могут попасть на матч Суперкубка России из-за проблем с билетами

В эти минуты проходит матч за Суперкубок России, в котором «Зенит» борется за трофей с ЦСКА. Игра проходит на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани.

Отметим, что в настоящее время счёт в матче не открыт.

Как сообщает «Чемпионат», некоторые болельщики не могут пройти на казанскую арену из-за возникших проблем с билетами. Сообщается, что аппараты по приёму билетов не считывают ряд купленных фанатами документов.

«Мы сегодня весь день решаем проблемы с билетами. Очень много палёных, у кого-то штрих-коды не срабатывают, потому что кто-то по их билету уже прошёл», – заявил один из сотрудников стадиона.

Напомним, в прошлом году Суперкубок страны завоевал «Зенит», одержав победу над «Спартаком».