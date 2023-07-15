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Спортивный директор «Арсенала» назвал Райса фантастическим футболистом

Ранее игрок перебрался в лондонский клуб.
15 июля 2023 17:30
автор: Степан Шереметьев

Спортивный директор «Арсенала» Эду дал комментарий о трансфере в лондонский клуб полузащитника Деклана Райса.

«Деклан фантастический футболист с прекрасным послужным списком как на клубном, так и на международном уровне. Я рад, что такой игрок присоединяется к нам», — приводит слова функционера официальный сайт «канониров».

Добавим, официально сумма сделки пока не раскрывается, но ранее ряд СМИ сообщал, что «канониры» заплатили за Деклана Райса 122 млн евро с учётом бонусов, что является рекордом для Англии. 24-летний полузащитник подписал с командой долгосрочный контракт. За «Арсенал» Деклан Райс будет выступать под 41-м номером.

источник: ФК «Арсенал» (Лондон)
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