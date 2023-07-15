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Аршавин высказался о возможном уходе Вендела из «Зенита»

Бразилец не вошёл в заявку сине-бело-голубых на предстоящий сезон РПЛ. 
15 июля 2023 17:35
автор: Глеб Шевяков

Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин поделился мнением по поводу возможного ухода полузащитника «Зенита» Вендела из питерской команды.

Ранее сообщалось, что петербуржцы не заявили 25-летнего футболиста на чемпионат России 2023/2024 и разрешили ему искать новый клуб. Позже президент команды Александр Медведев сообщил о скором возвращении бразильского игрока в Санкт-Петербург.

«Ситуация непростая и неприятная и для клуба, и для него. Он хороший игрок, хотелось бы его видеть готовым к сезону в этой команде, но у него свои мысли. Чем это закончится, непонятно. Какая вероятность, что он будет в «Зените» в следующем сезоне? 50 на 50», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

Добавим, Вендел играет за «Зенит» с 2020 года. В минувшем сезоне на его счету 33 матча, девять голов и пять результативных передач. Его контракт с командой Сергея Семака действует до конца июня 2027 года.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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