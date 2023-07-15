Деклан Райс прокомментировал свой трансфер в лондонский «Арсенал»

Полузащитник сборной Англии Деклан Райс высказался о переходе в лондонский «Арсенал».

«Я следил за «Арсеналом» на протяжении двух последних сезонов. В позапрошлом году они стали пятыми, но вы видели, какой стиль игры применял Артета. Прошлый сезон был выдающимся, «Арсенал» разобрался со всеми командами, за исключением «Манчестер Сити».

Микель, его работа и задача вернуть «Арсенал» на вершину, все это многое значило для меня. Все мы намерены побеждать. Я приехал сюда с целью провести лучшие годы в этой великой команде», - приводит слова Райса официальный сайи команды.