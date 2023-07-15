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Деклан Райс прокомментировал свой трансфер в лондонский «Арсенал»

Футболист продолжит карьеру в составе «канониров».
15 июля 2023 17:41
автор: Александр Кожевников

Полузащитник сборной Англии Деклан Райс высказался о переходе в лондонский «Арсенал».

«Я следил за «Арсеналом» на протяжении двух последних сезонов. В позапрошлом году они стали пятыми, но вы видели, какой стиль игры применял Артета. Прошлый сезон был выдающимся, «Арсенал» разобрался со всеми командами, за исключением «Манчестер Сити».

Микель, его работа и задача вернуть «Арсенал» на вершину, все это многое значило для меня. Все мы намерены побеждать. Я приехал сюда с целью провести лучшие годы в этой великой команде», - приводит слова Райса официальный сайи команды.

источник: ФК «Арсенал» (Лондон)
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