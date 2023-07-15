«Зенит» и ЦСКА играют вничью после первого тайма матча за Суперкубок России

Завершился первый тайм матча за Суперкубок России, в котором «Зенит» играет против ЦСКА. Игра проходит на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани.

Отметим, что футболисты ушли на перерыв при счёте 0:0.

По итогам первого тайма сине-бело-голубые больше владели мячом (55 на 45), однако уступили армейцам по общему количеству ударов (2-5) и ударам в створ (1-2).

Добавим, что прошлогодним победителем Суперкубка России является «Зенит», который обыграл в очной встрече московский «Спартак».

В сезоне-2022/2023 питерский клуб стал чемпионом России, а красно-синие выиграли Кубок страны.