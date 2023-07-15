«Зенит» — ЦСКА: Гайич и Клаудиньо получили жёлтые карточки в результате стычки

Завершился первый тайм матча за Суперкубок России, в котором «Зенит» играет против ЦСКА.

Отметим, что счёт в первой половине матча остался не открыт — 0:0. В добавленное время произошла потасовка футболистов команд, в результате которой жёлтые карточки заработали полузащитник армейцев Милан Гайич и хавбек сине-бело-голубых Клаудиньо.

Добавим, что прошлогодним победителем Суперкубка России является «Зенит», который обыграл в очной встрече московский «Спартак».

В сезоне-2022/2023 питерская команда стала чемпионом России, а столичный клуб завоевал Кубок страны.