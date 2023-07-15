Полузащитник ЦСКА Карраскаль может перейти в европейский клуб

Хавбек ЦСКА Хорхе Карраскаль может сменить клубную прописку в ближайшее время. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Как утверждает источник, в услугах 25-летнего игрока заинтересован ПАОК и клуб уже вступил в переговоры с красно-синими о возможном трансфере полузащитника. Сообщается, что сумма сделки может составить четыре с половиной миллиона евро за 50% прав на колумбийца.

Добавим, что Карраскаль перешёл в ЦСКА в июле 2022 года. В прошедшем сезоне он сыграл за московскую команду 34 матча, забил шесть голов и отдал шесть результативных передач.