«Зенит» – ЦСКА: Набабкин заменил Дивеева после первого тайма

В эти минуты проходит матч за Суперкубок России, в котором «Зенит» борется за трофей с ЦСКА. Игра проходит на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани.

Отметим, что счет в матче остается неоткрытым – 0:0.

В начале второго тайма на поле вышел защитник Кирилл Набабкин в связи с тем, что его партнер по позиции Игорь Дивеев был вынужденно заменен.

Добавим, что Суперкубок России в прошлом сезоне завоевал «Зенит», который обыграл в очной встрече московский «Спартак».

В сезоне-2022/2023 питерский клуб стал чемпионом России, а красно-синие выиграли Кубок страны.