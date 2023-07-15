«Оренбург» не смог обыграть «Габалу» в товарищеском матче

Футболисты «Оренбурга» сыграли вничью с «Габалой» из Азербайджана в контрольном матче.

Отметим, что игра завершилась со счётом 1:1.

В составе «горожан» забитым мячом отметился форвард Дмитрий Воробьёв (90+1-я минута). За азербайджанский клуб гол забил нападающий Ульви Искендеров (50).

Напомним, новый сезон Российской Премьер-Лиги стартует 21 июля. В матче 1-го тура чемпионата России «Оренбург» встретится со «Спартаком» (23 июля).

Товарищеский матч.

«Оренбург» (Россия) — «Габала» (Азербайджан) — 1:1 (0:0)

Голы: Искендеров, 50 (0:1). Воробьёв, 90+1 (1:1).