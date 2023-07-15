«Зенит» — ЦСКА: Кержаков отразил удар Гайича с близкого расстояния

В эти минуты проходит матч за Суперкубок России, в котором «Зенит» борется за трофей с ЦСКА. Игра проходит на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани.

Отметим, что в настоящий момент команды не смогли открыть счёт встречи – 0:0.

На 60-й минуте матча полузащитник московского клуба Милан Гайич нанёс удар по воротам соперника с передачи хавбека Бактиёра Зайнутдинова, однако голкипер сине-бело-голубых Михаил Кержаков отбил опасный удар со стороны серба.

Добавим, что в прошедшем сезоне «Зенит» досрочно стал чемпионом России, а ЦСКА завоевал Кубок страны.