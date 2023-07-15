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Экс-игрок Низар Трабельси был оправдан после пожизненного срока за подготовку терактов

Такое решение было принято судом присяжных США.
15 июля 2023 18:42
автор: Степан Шереметьев

Получивший пожизненный срок за подготовку терактов тунисский футболист Низар Трабельси был оправдан. Такое решение было принято судом присяжных США.

Как сообщает CNN, Федеральный судебный процесс над Низаром Трабельси, который начался в мае, завершился в пятницу единогласным оправдательным приговором по трём обвинениям, с которыми он столкнулся: заговор и попытка использования оружия массового уничтожения, а также заговор с целью убийства граждан США за пределами штатов.

После 10-летнего тюремного заключения в Бельгии Трабельси в 2013 году был экстрадирован в США, где его приговорили к пожизненному заключению за подготовку покушения на американских военнослужащих и поддержку террористической организации.

источник: CNN
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