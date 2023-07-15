«Зенит» — ЦСКА: Мостовой вышел на замену Клаудиньо

В эти минуты проходит матч за Суперкубок России, в котором «Зенит» борется за трофей с ЦСКА. Игра проходит на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани.

Отметим, что счёт не открыт – 0:0.

На 63-й минуте встречи полузащитник питерского клуба Клаудиньо покинул поле, его сменил россиянин Андрей Мостовой. Бразильский футболист остался недоволен тем фактом, что его заменили, поэтому сразу отправился в раздевалку, не досматривая проходящую игру.

Добавим, что в прошедшем сезоне «Зенит» досрочно стал чемпионом России, а ЦСКА завоевал Кубок страны.