Стало известно, сколько зрителей присутствует на матче Суперкубка России

В эти минуты проходит матч за Суперкубок России, в котором «Зенит» борется за трофей с ЦСКА. Игра проходит на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани.

Отметим, что в данный момент счёт остается неоткрытым – 0:0.

Казанскую арену ради просмотра футбольного матча посетили 40 876 болельщиков.

Добавим, что прошлогодним победителем Суперкубка России является «Зенит», который обыграл в очной встрече московский «Спартак».

В сезоне-2022/2023 питерский клуб стал чемпионом России, а красно-синие выиграли Кубок страны.