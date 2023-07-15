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«Милан» договорился с АЗ о трансфере Рейндерса

Стороны достигли устного соглашения.
15 июля 2023 19:08
автор: Александр Евграфов

Итальянский «Милан» договорился с «АЗ Алкмар» о переходе полузащитника Тейани Рейндерса, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, стороны достигли предварительного соглашения. Сумма трансфера составит около 20 млн евро без учёта возможных бонусов. В начале следующей недели 24-летний футболист пройдёт медосмотр.

В минувшем сезоне Рейндерс сыграл за АЗ 54 матча во всех турнирах, стал автором восьми голов и девяти результативных передач.

Действующий контракт с нидерландским клубом у Рейндерса рассчитан до конца июня 2027 года. Трансферная стоимость игрока оценивается порталом Transfermarkt в 14 млн евро.

источник: «Советский спорт»
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