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«Зенит» и ЦСКА не смогли выявить победителя в основное время матча за Суперкубок России

Обладатель трофея определится в серии пенальти. 
«Зенит» и ЦСКА не смогли выявить победителя в основное время матча за Суперкубок России
15 июля 2023 19:08
автор: Глеб Шевяков
автор фото: ФК «Зенит»

Завершилось основное время матча за Суперкубок России между «Зенитом» и ЦСКА.

Отметим, что за два проведённых тайма командам так и не удалось открыть счёт на табло – 0:0. Победитель турнира будет определён в серии 11-метровых ударов.

Питерский клуб больше владел мячом (58 на 42), но нанёс меньше ударов (4-13), а также уступил сопернику по ударам в створ (2-6).

Добавим, что прошлый розыгрыш Суперкубка России завершился победой «Зенита». В сезоне-2022/2023 сине-бело-голубые досрочно выиграли чемпионат России, а столичная команда завоевала Кубок страны.

источник: «Советский спорт»
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