«Зенит» и ЦСКА не смогли выявить победителя в основное время матча за Суперкубок России

Завершилось основное время матча за Суперкубок России между «Зенитом» и ЦСКА.

Отметим, что за два проведённых тайма командам так и не удалось открыть счёт на табло – 0:0. Победитель турнира будет определён в серии 11-метровых ударов.

Питерский клуб больше владел мячом (58 на 42), но нанёс меньше ударов (4-13), а также уступил сопернику по ударам в створ (2-6).

Добавим, что прошлый розыгрыш Суперкубка России завершился победой «Зенита». В сезоне-2022/2023 сине-бело-голубые досрочно выиграли чемпионат России, а столичная команда завоевала Кубок страны.