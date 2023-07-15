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«Зенит» обыграл ЦСКА в серии пенальти и стал обладателем Суперкубка России 

Сине-бело-голубые завоевали этот трофей четвертый раз кряду. 
«Зенит» обыграл ЦСКА в серии пенальти и стал обладателем Суперкубка России 
15 июля 2023 19:21
автор: Глеб Шевяков
автор фото: РИА Новости

«Зенит» одержал победу над ЦСКА в матче за Суперкубок России.

Отметим, что в основное время встречи счет остался ничейным – 0:0. В серии пенальти сильнее оказалась питерская команда. Победный 11-метровый удар исполнил защитник Роберт Ренан.

Таким образом, «Зенит» выиграл восьмой Суперкубок России в своей истории и стал абсолютным рекордсменом по этому показателю. На счету ЦСКА – семь подобных трофеев.

В сезоне-2022/2023 петербуржцы стали досрочными чемпионами России, а красно-синие обладателями Кубка страны.

Суперкубок России

«Зенит» (Санкт-Петербург) – ЦСКА (Москва) – 0:0 (0:0)

Серия пенальти: 5:4.

источник: «Советский спорт»
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