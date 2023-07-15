«Зенит» обыграл ЦСКА в серии пенальти и стал обладателем Суперкубка России 

«Зенит» одержал победу над ЦСКА в матче за Суперкубок России.
Отметим, что в основное время встречи счет остался ничейным – 0:0. В серии пенальти сильнее оказалась питерская команда. Победный 11-метровый удар исполнил защитник Роберт Ренан.
Таким образом, «Зенит» выиграл восьмой Суперкубок России в своей истории и стал абсолютным рекордсменом по этому показателю. На счету ЦСКА – семь подобных трофеев.
В сезоне-2022/2023 петербуржцы стали досрочными чемпионами России, а красно-синие обладателями Кубка страны.
Суперкубок России
«Зенит» (Санкт-Петербург) – ЦСКА (Москва) – 0:0 (0:0)
Серия пенальти: 5:4.
источник: «Советский спорт»