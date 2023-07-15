Санкт-петербургский «Зенит» стал рекордсменом по количеству завоёванных Суперкубков России.

В субботу действующие чемпионы России в Казани в серии послематчевых пенальти победили московский ЦСКА – 5:4. Основное время матча завершилось нулевой ничьей.

«Зенит» стал восьмикратным обладателем престижного трофея. Ранее санкт-петербургский клуб выигрывал Суперкубок в 2008, 2011, 2015, 2016 и в 2020–2022 годах.

У ЦСКА осталось семь побед в матчах за Суперкубок, трижды трофей выигрывал московский «Локомотив», дважды «Рубин», один раз – столичный «Спартак».