Игорь Акинфеев потерпел второе поражение в серии пенальти в своей карьере

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев во второй раз в своей карьере потерпел поражение в серии пенальти.

Отметим, что в субботу, 15 июля, московская команда проиграла «Зениту» в рамках Суперкубка России. Обладатель трофея определился в серии 11-метровых ударов, в которой сильнее оказались сине-бело-голубые (0:0, пенальти — 5:4).

Напомним, первое поражение Акинфеева в серии пенальти случилось на чемпионате мира 2018 года в России, когда национальная команда уступила сборной Хорватии в четвертьфинале мирового первенства. Он является воспитанником ЦСКА и играет за столичный клуб на протяжении 20 лет.