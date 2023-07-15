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Семак побил рекорд по количеству побед в качестве главного тренера «Зенита»

Предыдущее достижение принадлежало Павлу Садырину.
15 июля 2023 19:42
автор: Александр Евграфов

Сергей Семак установил рекорд по количеству побед на посту главного тренера санкт-петербургского «Зенита».

В субботу действующие чемпионы России в серии послематчевых пенальти победили московский ЦСКА – 5:4. Эта победа стала 126-й для Семака как главного тренера команды.

Предыдущее достижение принадлежало Павлу Садырину. Семак возглавляет «Зенит» с лета 2018 года. Под его руководством «Зенит» пять раз подряд становился чемпионом России, а также завоевал Кубок и четыре раза Суперкубок страны.

источник: «Советский спорт»
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