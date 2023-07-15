«Спартак» готов заплатить за игрока сборной Сербии 8 миллионов евро 

Руководство «Спартака» рассматривает возможность приобретения защитника «Црвены Звезды» Страхиньи Эраковича. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Как утверждает источник, красно-белые готовы выложить за трансфер восемь миллионов евро в том случае, если 22-летний игрок согласится перейти в московскую команду.

Добавим, что Эракович является воспитанником академии «Црвены Звезды». В сезоне-2022/2023 он сыграл за сербский клуб 47 матчей и отметился двумя результативными передачами. Согласно порталу Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет девять миллионов евро. Также на его счету 5 игр и один забитый мяч за сборную Сербии.