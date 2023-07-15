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Президент РФС Дюков оценил матч за Суперкубок России между «Зенитом» и ЦСКА 

В прошедшей встрече питерская команда одолела армейцев в серии пенальти. 
15 июля 2023 19:56
автор: Глеб Шевяков

Президент Российского Футбольного Союза Александр Дюков подвел итоги матча за Суперкубок России, в котором «Зенит» одержал победу над ЦСКА в серии 11-метровых ударов (0:0, пенальти - 5:4).

«Мне кажется, старт сезона удался. Мне показалось, что нам удалось создать атмосферу праздника. Пытаемся делать из футбола праздник, чтобы он продолжался не только 90 минут игрового времени, но и чтобы праздник был и без футбола. Как матч? Конечно же, серия пенальти добавляет эмоций и драматургии», — приводит слова 55-летнего менеджера «Чемпионат».

Добавим, что «Зенит» выиграл восьмой Суперкубок России в своей истории, что является рекордом с основания турнира. На счету ЦСКА семь таких титулов.

В сезоне-2022/2023 сине-бело-голубые досрочно одержали победу в чемпионате России, а столичный клуб взял Кубок страны.

источник: Чемпионат.com
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