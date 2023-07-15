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Главный тренер ЦСКА Федотов прокомментировал поражение команды в матче за Суперкубок России

Федотов также посетовал на невезение в реализации моментов.
15 июля 2023 20:02
автор: Александр Евграфов

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов считает, что команде немного не повезло во время матча, чтобы решить его исход в свою пользу в основное время.

«Я очень горд своей командой. Только мы знаем, чего нам стоило насобирать на стартовый состав. Команда показывала на поле очень зрелый и очень хороший футбол, и мы должны были решить всё в основное время. Наверное, не хватило точного паса и завершающего удара. Просто очень обидно. Но думаю, что мы это быстренько переживём, залижем раны — и нужно двигаться дальше. Совсем скоро в путь, начало чемпионата не за горами», — цитирует Федотова «Матч ТВ».

По словам Федотова, команда сыграла надежно, но ей немного не повезло в реализации голевых моментов.

В субботу «Зенит» в матче за Суперкубок в серии послематчевых пенальти победил московский ЦСКА – 5:4.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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