Семак прокомментировал победу «Зенита» над ЦСКА в матче за Суперкубок России 

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался на тему того, что питерскую клуб завоевал Суперкубок России после победы над ЦСКА в очном матче.

Отметим, что петербуржцы выиграли трофей, одолев соперника в серии пенальти (0:0, пенальти - 5:4).

«ЦСКА создал больше моментов? Немного не справились. Мы неубедительно сыграли в обороне. В остальном типичная кубковая игра. Обе команды позволили создать минимум моментов. Пенальти добавили тех эмоций, которых не хватило во время матча. Пенальти — лотерея. Тяжелейший матч. Игра забудется, а результат останется. Еще один титул в копилку», — приводит слова 47-летнего специалиста «Матч Премьер».

Добавим, после победы над ЦСКА в рамках Суперкубка России Семак установил клубный рекорд по количеству побед на должности главного тренера «Зенита». Под его руководством сине-бело-голубые одержали 126 побед.