Петржела объяснил, за счет чего «Зенит» обыграл ЦСКА в матче за Суперкубок России

Бывший наставник «Зенита» Властимил Петржела высказался о победе питерской команды над ЦСКА (0:0, пенальти - 5:4) в рамках Суперкубка России.

«Зенит» сегодня играл не очень хорошо. Они выиграли благодаря удаче в серии пенальти. ЦСКА играл гораздо лучше. У «Зенита» на поле было восемь иностранцев. Слишком много. Это уже не российский клуб», – приводит слова чешского специалиста «Спорт-Экспресс».

Добавим, что для «Зенита» это уже восьмой Суперкубок России в клубной истории. Клуб является рекордсменом по этому показателю.

В прошедшем сезоне команда Сергея Семака одержала победу в чемпионате России пятый раз кряду.