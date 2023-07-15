ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Петржела объяснил, за счет чего «Зенит» обыграл ЦСКА в матче за Суперкубок России

Сине-бело-голубые оказались сильнее своего соперника в серии пенальти. 
15 июля 2023 20:14
автор: Глеб Шевяков

Бывший наставник «Зенита» Властимил Петржела высказался о победе питерской команды над ЦСКА (0:0, пенальти - 5:4) в рамках Суперкубка России.

«Зенит» сегодня играл не очень хорошо. Они выиграли благодаря удаче в серии пенальти. ЦСКА играл гораздо лучше. У «Зенита» на поле было восемь иностранцев. Слишком много. Это уже не российский клуб», – приводит слова чешского специалиста «Спорт-Экспресс».

Добавим, что для «Зенита» это уже восьмой Суперкубок России в клубной истории. Клуб является рекордсменом по этому показателю.

В прошедшем сезоне команда Сергея Семака одержала победу в чемпионате России пятый раз кряду.

источник: «Спорт-Экспресс»
«Спартак» мог подписать еще одного футболиста ЦСКА 
Ранее к стану красно-белых присоединился Хесус Медина. 
15.07.2023 20:57
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Федотов рассказал, почему ЦСКА не удалось обыграть «Зенит» в Суперкубке России
Победитель определился в серии пенальти.
15.07.2023 20:56
Футбол
автор: Максим Скороходов
Тренер ЦСКА Федотов объяснил отсутствие Облякова в матче за Суперкубок и замену Дивеева
ЦСКА уступил «Зениту» в матче за Суперкубок России.
15.07.2023 20:53
Футбол
автор: Александр Евграфов
Карасев, обслуживавший Суперкубок России между «Зенитом» и ЦСКА, оценил работу судей
В этом противостоянии сильнее оказался «Зенит».
15.07.2023 20:52
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Лучший бомбардир чемпионата Беларуси перешел в «Крылья Советов»
С футболистом заключен долгосрочный контракт .
15.07.2023 20:41
Футбол
автор: Александр Евграфов
Широков поделился впечатлениями от матча за Суперкубок России
Победу одержал петербургский «Зенит».
15.07.2023 20:28
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Гол Аппаева принёс победу «Факелу» в товарищеском матче
Игра состоялась в рамках предсезонных сборов.
15.07.2023 20:07
Футбол
автор: Александр Евграфов
Семак прокомментировал победу «Зенита» над ЦСКА в матче за Суперкубок России 
Обладатель титула определился в серии пенальти. 
15.07.2023 20:04
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Главный тренер ЦСКА Федотов прокомментировал поражение команды в матче за Суперкубок России
Федотов также посетовал на невезение в реализации моментов.
15.07.2023 20:02
Футбол
автор: Александр Евграфов
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.