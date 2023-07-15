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Широков поделился впечатлениями от матча за Суперкубок России

Победу одержал петербургский «Зенит».
15 июля 2023 20:28
автор: Степан Шереметьев

Экс-хавбек «Зенита» и ЦСКА Роман Широков поделился впечатлениями от матча за Суперкубок России, в котором «Зенит» в серии пенальти выиграл у ЦСКА (0:0, 5:4 пен).

«В плане качества игры ожиданий от этого матча было больше. Ни за кого не переживал. А так - за Акинфеева! Шучу, ха-ха! Ни за кого - просто смотрел, кто и как бьет. Некоторые удивили», - приводит слова бывщего футболиста Sport24.

«Зенит» выиграл восьмой Суперкубок России в своей истории и стал абсолютным рекордсменом по этому показателю. На счету ЦСКА – семь подобных трофеев.

В сезоне-2022/2023 петербуржцы стали досрочными чемпионами России, а красно-синие – обладателями Кубка страны.

источник: Sport24.ru
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