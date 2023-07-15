Карасев, обслуживавший Суперкубок России между «Зенитом» и ЦСКА, оценил работу судей

Арбитр Сергей Карасев, обслуживавший Суперкубок России между «Зенитом» и ЦСКА (0:0, 5:4 по пенальти), оценил работу судейской бригады.

«Сложно нас в чем-то упрекнуть: мы старались держать уровень единоборств, давали бороться. Как только градус поднимался, мы старались вернуть контроль. Думаю, можно занести в актив такую работу», - приводит слова рефери Sport24.

Добавим, что «Зенит» выиграл восьмой Суперкубок России в своей истории и стал абсолютным рекордсменом по этому показателю. На счету ЦСКА – семь подобных трофеев.

В сезоне-2022/2023 петербуржцы стали досрочными чемпионами России, а красно-синие – обладателями Кубка страны.