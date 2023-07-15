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Тренер ЦСКА Федотов объяснил отсутствие Облякова в матче за Суперкубок и замену Дивеева

ЦСКА уступил «Зениту» в матче за Суперкубок России.
15 июля 2023 20:53
автор: Александр Евграфов

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков пропустил матч за Суперкубок России из-за последствий травмы, заявил главный тренер армейцев.

«Иван Обляков не вышел на поле из-за усталости от прошлого сезона. Он пока не отошел от предыдущих нагрузок, и мы подводим его к нынешним официальным играм постепенно», - заявил Федотов журналистам.

Тренер ЦСКА также объяснил замену в перерыве защитника Игоря Дивеева.

«У Игоря Дивеева, замененного в перерыве, ушиб. Ничего серьезного. Мы просто не стали рисковать здоровьем игрока, выпустив вместо него Кирилла Набабкина во втором тайме», - добавил тренер.

В субботу «Зенит» в матче за Суперкубок в серии послематчевых пенальти победил московский ЦСКА – 5:4.

источник: «Советский спорт»
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