Тренер ЦСКА Федотов объяснил отсутствие Облякова в матче за Суперкубок и замену Дивеева

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков пропустил матч за Суперкубок России из-за последствий травмы, заявил главный тренер армейцев.

«Иван Обляков не вышел на поле из-за усталости от прошлого сезона. Он пока не отошел от предыдущих нагрузок, и мы подводим его к нынешним официальным играм постепенно», - заявил Федотов журналистам.

Тренер ЦСКА также объяснил замену в перерыве защитника Игоря Дивеева.

«У Игоря Дивеева, замененного в перерыве, ушиб. Ничего серьезного. Мы просто не стали рисковать здоровьем игрока, выпустив вместо него Кирилла Набабкина во втором тайме», - добавил тренер.

В субботу «Зенит» в матче за Суперкубок в серии послематчевых пенальти победил московский ЦСКА – 5:4.