Федотов рассказал, почему ЦСКА не удалось обыграть «Зенит» в Суперкубке России

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов назвал причину поражения от «Зенита» в Суперкубке России.

Напомним, что команды сыграли в основное время вничью (0:0), а в серии пенальти сильнее оказался голкипер «Зенита» Михаил Кержаков чем его визави из ЦСКА Игорь Акинфеев (5:4).

«Только мы внутри команды знаем, какой проблемной была подготовка к этому матчу. Тем не менее, игроки показали страсть, желание, продемонстрировали хороший прессинг. Всё это украшает футбол. Не понравилась только игра в средний пас и реализация моментов. Голкипер соперника в очередной раз продемонстрировал свой класс, не дав нам завоевать второй трофей за лето», - сказал Федотов.

«Зенит» выиграл восьмой Суперкубок России в своей истории и стал абсолютным рекордсменом по этому показателю. На счету ЦСКА – семь подобных трофеев.

В сезоне-2022/2023 петербуржцы стали досрочными чемпионами России, а красно-синие – обладателями Кубка страны.