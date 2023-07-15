«Спартак» мог подписать еще одного футболиста ЦСКА 

Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль мог стать игроком «Спартак» текущим летом. Об этом сообщает Metaratings.ru.

Как утверждает источник, переход не состоялся, так как руководство красно-белых не устраивает характер колумбийского футболиста, который мог бы испортить атмосферу в раздевалке.

Ранее «Спартак» объявил о трансфере хавбека красно-синих Хесуса Медины.

Добавим, что Карраскаль выступает за ЦСКА с февраля прошлого года. Всего за армейцев он сыграл 47 матчей, забил семь голов и отдал семь результативных передач. В прошлом сезоне вместе с командой Владимира Федотова он завоевал Кубок России.