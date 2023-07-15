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Наставник ЦСКА Федотов высказался об участии Ермакова в серии пенальти в матче Суперкубка России

Армейцы уступили трофей «Зениту» в серии 11-метровых ударов. 
15 июля 2023 21:09
автор: Глеб Шевяков

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов ответил на вопрос по поводу участия 20-летнего полузащитника Никиты Ермакова в серии пенальти матча за Суперкубок России с «Зенитом».

Отметим, что встреча завершилась победой сине-бело-голубых (0:0, пенальти — 5:4).

«Вы говорите, что Никита Ермаков ещё слишком молод, чтобы пробивать решающие пенальти?! Знаете, в его возрасте в гражданскую войну люди полками командовали! О какой молодости мы вообще здесь говорим?!» — заявил 56-летний специалист на послематчевой пресс-конференции.

Добавим, что Никита Ермаков является воспитанником ЦСКА. Всего за взрослую команду красно-синих он провёл 32 матча и отметился двумя забитыми мячами. Согласно порталу Transfermarkt, его трансферная стоимость оценивается в 700 тысяч евро.

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