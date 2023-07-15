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«Зенит» стал самым титулованным клубом России

На счету санкт-петербургского клуба более 20 различных титулов.
15 июля 2023 21:12
автор: Александр Евграфов

Санкт-петербургский «Зенит» стал самым титулованным клубом России. На его счету 22 завоеванных трофея.

В субботу «Зенит» в матче за Суперкубок в серии послематчевых пенальти победил московский ЦСКА – 5:4. Восьмой по счёту Суперкубок России стал 22-м национальным трофеем, завоёванным санкт-петербургским клубом.

На счету «Зенита с 1992 года – девять чемпионств, четыре национальных Кубка, Кубок премьер-лиги и восемь Суперкубков России.

На втором месте по количеству трофеев – московский ЦСКА. У армейцев 21 трофей, на третьем месте столичный «Спартак». У красно-белых – 15 трофеев.

источник: «Советский спорт»
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