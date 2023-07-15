Главный тренер «Зенита» Семак прокомментировал травму Мантуана

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал травму полузащитника Густаво Мантуана, которую он получил в матче за Суперкубок России.

«Серьёзная ли травма? На первый взгляд ничего такого. У него свело ногу, состояние не оптимальное, не проходил мышечный спазм. На первый взгляд всё с ним нормально.

У нас все живы и здоровы. У нас нет повреждений после сегодняшнего матча», — сказал Семак на послематчевой пресс-конференции.

22-летний полузащитник Мантуан вышел на поле в стартовом составе, провёл почти весь матч и был заменён на 90+2-й минуте встречи.

В субботу «Зенит» в матче за Суперкубок в серии послематчевых пенальти победил московский ЦСКА – 5:4.