«Краснодар» и «Сочи» сыграли вничью в контрольном матче 

Футболисты «Краснодара» не смогли одержать победу над «Сочи» в товарищеском матче.

Отметим, что встреча без зрителей завершилась со счётом 2:2.

В составе чёрно-зелёных голы забили полузащитник Эдуард Сперцян и защитник Ваня Дркушич. «Барсы» ответили забитыми мячами флангового защитника Тимофея Маргасова и форварда Луки Джорджевича.

Добавим, 21 июля «Краснодар» откроет новый сезон РПЛ матчем с «Динамо», а спустя два дня «Сочи» примут на своём поле «Балтику» в рамках 1-го тура чемпионата России.