Пономарев считает, что «Зениту» повезло в матче за Суперкубок России против ЦСКА

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал поражение армейцев от «Зенита» (0:0, 4:5) в матче за Суперкубок России .

«Мне не понравились все иностранцы. Они все много апеллировали судьям. Падали, кривлялись. Не годится такой футбол. Обидно, что армейцы проиграли по пенальти. Но это сложный удар. По стоящему мячу гораздо сложнее бить, чем по мячу в движении. Поздравляю армейцев с хорошей игрой. Но что поделать? Сегодня повезло больше Питеру», - приводит слова Пономарева «СЭ».

Добавим, что «Зенит» выиграл восьмой Суперкубок России в своей истории и стал абсолютным рекордсменом по этому показателю. На счету ЦСКА – семь подобных трофеев.

В сезоне-2022/2023 петербуржцы стали досрочными чемпионами России, а красно-синие – обладателями Кубка страны.