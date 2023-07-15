Тренер «Зенита» Семак рассказал, почему Вендел может покинуть клуб в ближайшее время

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о будущем своего подопечного, полузащитника Вендела в питерском клубе.

«Его пока нет. Решает вопрос. Хочет уйти. Если найдет хорошую команду, и предложение будет устраивать клуб, пожалуйста», – сказал Семак на пресс-конференции после матча за Суперкубок России с ЦСКА (0:0, пенальти 5:4).

Напомним, Вендел перешел в «Зенит» в октябре 2020 года. В сезоне-2022/2023 за команду Сергея Семака он провел 33 матча, в которых забил девять голов и отдал пять результативных передач. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость составляет 24 миллиона евро.