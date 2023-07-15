«Торпедо» победило махачкалинское «Динамо» в стартовом матче Первой лиги

Футболисты московского «Торпедо» победили махачкалинское «Динамо» в стартовом матче первого тура Первой лиги.

Встреча в «Лужниках» завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля. В составе победителей отличились Роман Юзепчук (32-я минута) и Игорь Лебеденко (34).

Игра стала дебютной для Курбана Бердыева на посту главного тренера махачкалинского клуба.

Во втором туре 24 июля «Торпедо» сыграет с бывшим напарником по РПЛ, подмосковными «Химками», а махачкалинцы днем ранее в Туле сыграют с «Арсеналом».